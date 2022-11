Louis van Gaal foi surpreendido durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos Países Baixos com o Equador, que se realiza esta sexta-feira. Um jornalista pediu a palavra e, em vez de fazer uma pergunta ao selecionador de 71 anos, optou por expressar a sua admiração.

“Sou um jovem jornalista, que começou há pouco tempo. Não tenho nenhuma pergunta para si… só quero aproveitar a oportunidade para lhe dizer que sou um grande fã seu desde os meus três anos“, disse o profissional senegalês.

Em imagens do momento, partilhadas no Twitter, é possível ver que o selecionador dos Países Baixos sorriu perante a declaração e pediu para abraçar o jovem: “Quero dar-te um grande abraço. Estou a falar a sério, gostei muito do que disseste. Isto não acontece muitas vezes. Então, daremos um grande abraço depois [da conferência]”.

O prometido foi devido e, no final da conferência de imprensa, o jovem jornalista recebeu mesmo um abraço de um muito sorridente Louis van Gaal. Note-se que os Países Baixos venceram o Senegal por 2-0 na sua estreia no Mundial do Qatar. Esta sexta-feira, os neerlandeses defrontam o Equador.

A young journalist didn't want to ask a question to Louis van Gaal, he just wanted to say to him that he is a big fan. Louis van Gaal responded that they will start hugging after the press conference.

And so they did. pic.twitter.com/gON0afmGhZ

— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) November 24, 2022