Um duelo historicamente importante num Campeonato do Mundo muito longe de casa para uns e para outros. Inglaterra e Estados Unidos defrontavam-se no arranque da segunda jornada da fase de grupos do Mundial do Qatar depois de os ingleses terem goleado o Irão e de os norte-americanos terem empatado com o País de Gales — ou seja, com uns a querer carimbar desde já a presença nos oitavos e os outros a precisar de pontos para se manterem completamente dentro da corrida.

Gareth Southgate mantinha o onze inicial que goleou os iranianos, com Saka, Mount e Sterling no apoio a Kane e o maestro Bellingham a organizar o jogo nas costas, enquanto que Gregg Berhalter fazia uma única alteração e trocava Josh Sargent por Haji Wright na posição de referência ofensiva. Num Grupo B em que o Irão já tinha vencido o País de Gales esta sexta-feira, Inglaterra podia confirmar a liderança isolada em caso de vitória e os Estados Unidos podiam entrar em posição de apuramento em cenário de triunfo.

⌚️Intervalo: ENG 0-0 USA ⚠️Nas 3 partidas entre as 2 seleções num Mundial, os ????????Estados Unidos nunca sairam em desvantagem ao intervalo frente à ????????????????????????????Inglaterra (3 jogos). No final dos dois jogos anteriores registou-se uma vitória para os norte americanos (1950) e um empate (2010) pic.twitter.com/R6dnMf0q0a — playmakerstats (@playmaker_PT) November 25, 2022

