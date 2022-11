Dois países, um mesmo Reino Unido, uma rivalidade natural — e, acima de tudo, saudável. Inglaterra e País de Gales encontravam-se na derradeira jornada da fase de grupos do Mundial do Qatar e tinham montanhas bem díspares para escalar: de um lado, os ingleses só precisavam de empatar para seguir para os oitavos de final; do outro, os galeses tinham de ganhar por quatro golos de diferença ou, noutra conjugação, vencer, esperar que o Irão empatasse com os Estados Unidos e ainda ficar com um saldo de golos melhor do que o dos iranianos.

Do lado da seleção de Gareth Southgate, o Campeonato do Mundo começou da melhor maneira com uma goleada frente ao Irão mas depressa escorregou num imprevisto com os Estados Unidos e o consequente empate sem golos. Do lado da equipa de Rob Page, tudo arrancou com um empate contra os Estados Unidos seguido de uma derrota contra o Irão. Um registo que, apesar de tudo, não deixava o selecionador inglês completamente descansado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.