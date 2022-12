Jovem que roubou os cães de Lady Gaga e alvejou o pet-sitter que os passeava foi condenado a 21 anos de prisão

O homem que alvejou o “pet-sitter” de Lady Gaga e raptou os buldogues franceses da cantora no ano passado foi condenado a 21 anos de prisão, foi anunciado na segunda-feira.

James Howard Jackson, um dos três homens que atacaram Ryan Fischer, “pet-sitter” de Gaga, chegou a um acordo com os procuradores e não contestou a acusação de tentativa de homicídio. “A confissão responsabiliza Jackson por perpetrar um ato violento de coração frio e garante justiça para a nossa vítima”, disse o gabinete do procurador, citado pelo The Guardian.

Segundo a revista Rolling Stone, durante o julgamento, a vítima do ataque falou diretamente com o assaltante, afirmando que, depois do sucedido, teve “colapso pulmonar após colapso pulmonar” e perdeu a sua carreira e amizades. “O senhor alvejou-me e deixou-me a morrer e ambas as nossas vidas mudaram para sempre”, disse Fischer.

O caso remonta a 24 de fevereiro de 2021, quando James Jackson e Jaylin White, de 19 anos, e Lafayette Whaley, de 27 anos, se encontravam em Los Angeles “à procura de bulldogs franceses”, por ser uma raça de cães muito procurada e que vale uma pequena fortuna, sendo que cada cão chega a custar milhares de dólares.

Ryan Fischer, que passeava os três bulldogs franceses de Lady Gaga, foi um achado. Segundo o relato de Fischer à Rolling Stone, os assaltantes correram na sua direção e ordenaram-lhe que lhes entregasse os cães. Fischer tentou resistir e atacou-os com uma garrafa de champanhe que tinha consigo. Um dos jovens tentou sufocá-lo e foi nesse momento que Jackson pegou numa arma semiautomática e alvejou Fischer, que caiu no chão, enquanto o grupo fugia com dois dos cães, Koji e Gustav.

O terceiro cão, Miss Asia, fugiu e escondeu-se num arbusto nas proximidades. Testemunhas no local dizem ter visto o “pet-sitter” com Miss Asia ao colo, enquanto recebia cuidados médicos. À Rolling Stone, Fischer disse ter estado “muito perto da morte”. A bala perfurou-lhe um dos pulmões, que entrou em falência várias vezes, obrigando os médicos a remover mais de um terço do órgão. O “pet-sitter” também ficou com várias costelas partidas e cortes nos braços e pernas.

Depois do assalto, Lady Gaga anunciou nas redes sociais que daria uma recompensa de 500 mil dólares (513 mil euros) a quem lhe devolvesse os cães, “sem fazer perguntas”. Passados alguns dias, os cães foram devolvidos por Jennifer McBride, uma mulher que entretanto foi acusada de ser cúmplice do crime.