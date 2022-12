Siga aqui o liveblog sobre a guerra

A Polícia Judiciária (PJ) identificou o autor das cartas enviadas para a embaixada da Ucrânia, em Lisboa, como um cidadão da União Europeia. O Expresso acrescenta que os missivas foram remetidas a partir de uma localidade alemã.

Ou seja, exames laboratoriais realizados pela PJ permitiam concluir que as missivas contém olhos e sangue de animais, sendo que o modus operandi é semelhante às últimas cartas enviadas para Espanha. Contudo, e de acordo com fontes da PJ, os remetentes das cartas ‘portuguesas’ e ‘espanholas são diferentes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a CNN Portugal, as análises feitas aos envelopes foram feitas no Instituto Ricardo Jorge e no Laboratório de Polícia Científica da PJ. Os resultados identificaram vestígios de sangue e olhos de animais, a mesma assinatura que tem sido identificada noutros pacotes que têm chegado a embaixadas da Ucrânia, noutros países.

A mesma fonte adianta que o responsável finge que o remetente é a empresa de Elon Musk, Tesla, com objetivo de atingir a marca de automóveis.

A CNN descreve que os envelopes tinham “um cheiro específico” e chegaram por correio normal através dos CTT. Após outros casos, o governo ucraniano já teria dado indicações aos funcionários de como agir em tal situação, sendo o primeiro passo chamar as autoridades de segurança. Posteriormente, a PSP foi chamada ao local e depois de analisar os envelopes não encontrou sinais de pólvora ou materiais explosivos.