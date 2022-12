Um incêndio de grandes dimensões num hipermercado de um centro comercial na região de Moscovo provocou a morte a uma pessoa, esta sexta-feira.

As chamas começaram na quinta-feira à noite no centro comercial Mega Khimki e já afetam “uma área de sete mil metros quadrados”, anunciou o ministro para as Situações de Emergência russo, Alexandr Kurenkov, na plataforma Telegram. Horas antes, a agência de notícias russa TASS chegou a avançar que o incêndio afetou uma área de 18 mil metros quadrados, o equivalente a mais de dois campos de futebol.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022