Siga aqui o nosso liveblog sobre o Mundial

O novo CEO do Twitter, Elon Musk, não quis perder o grande evento desportivo deste fim de semana e foi até ao Qatar assistir à final do mundial de futebol entre Argentina e França, que consagrou os argentinos como novos campeões. O empresário esteve numa bancada do Estádio Lusail e não desfrutou do jogo sozinho — ao seu lado esteve Jared Kushner, marido de Ivanka Trump e genro do ex-Presidente dos Estados Unidos da América.

O jogo estendeu-se para lá dos 90 minutos, com direito a prolongamento e a penáltis. Ao longo da partida, Musk foi documentando na sua conta de Twitter o que estava a ver e fez oito tweets. No primeiro, publicou uma imagem de dois jogadores da seleção argentina (um deles, Messi) com a mensagem “Sigam o Mundial de Futebol no Twitter!” Depois, publicou um vídeo da cerimónia de encerramento em que revelou aos seguidores que estava no estádio a assistir à partida. “No campeonato do mundo neste momento.”

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Musk esteve muito ativo na sua conta de Twitter. Publicou um vídeo de um golo da Argentina e outros dois com golos de França. Fez ainda uma publicação onde escreveu: “24.400 tweets por segundo pelo golo da França, o mais elevado de sempre para o Campeonato do Mundo!”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O CEO do Twitter registou ainda o momento em que a Argentina se sagrou campeã do mundo e publicou um vídeo com a legenda “Duelo no deserto. Não podia pedir um jogo melhor. Jogo incrível pela Argentina & França!!!!”

Duel in the Desert.

Couldn’t ask for a better game. Incredible play by ???????? & ???????? !!!! pic.twitter.com/XUZxjymAx0 — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Mas as publicações de Musk durante a final do Campeonato do Mundo têm um significa que vai além do próprio evento. O dono do Twitter reapareceu este domingo, depois da polémica da suspensão de jornalistas da sua rede social. Na semana passada, o novo CEO do Twitter decidiu banir pelo menos 10 jornalistas e páginas de notícias por alegadamente terem “violado as regras” da rede social.

Entre os jornalistas visados estão os profissionais de meios como a CNN (Donie O’Sullivan), os jornais New York Times (Ryan Mac) e Washington Post (Drew Harwell) e também jornalistas independentes. Alguns dos visados tinham escrito recentemente sobre a decisão do multimilionário de banir contas que rastreavam as localizações de terceiros, mesmo que com base em informação pública. Depois de várias críticas e de a União Europeia ter ameaçado Musk com sanções, o novo proprietário do Twitter, já disse que vai restabelecer as contas de vários jornalistas.