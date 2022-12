Foi uma oposição praticamente a falar em uníssono que questionou, esta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, sobre o esquema de corrupção na Defesa que terá sido montado quando ainda era governante dessa pasta. As perguntas repetiram-se, fosse recorrendo exatamente às mesmas palavras ou a fórmulas mais variadas, durante todo o debate parlamentar. Em resposta, o ministro insistiu que se não fosse o Executivo nem sequer haveria investigação judicial — mas não convenceu os partidos.

O debate tinha sido convocado pelo Chega, que foi, de resto, o partido mais corrosivo na avaliação do caso que desencadeou a operação Tempestade Perfeita, na sequência da qual foram detidos cinco quadros da Defesa, incluindo o ex-Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional, Alberto Coelho, considerado pela acusação o cabecilha do esquema. Para André Ventura, um “escândalo terrível” que motivou “um desprestígio enorme nas Forças Armadas” e “abalou os alicerces” da instituição.

As dúvidas lançadas por Ventura e repetidas pelo resto da oposição sobre um negócio que “cheirava a suspeita” e que mostra “como o poder se protege a ele próprio” — sobretudo no que se refere ao aumento do custo das obras no Hospital Militar de Belém, no pico da pandemia, de cerca de 750 mil euros para perto de três milhões — foram quase sempre as mesmas.

