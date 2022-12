Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano confirmou através do Twitter que está “a caminho” dos EUA, uma viagem que marca a primeira saída oficial de Volodymyr Zelensky do país, desde que começou a guerra. A viagem, que também já foi confirmada pela Casa Branca, foi preparada com elevado secretismo, por razões de segurança.

O objetivo da viagem, segundo Zelensky, é “fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa” da Ucrânia.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of ????????. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between ???????? and ????????. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022