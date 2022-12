Em 2011, há mais de uma década, Luis Suárez chegou para colmatar a saída de Fernando Torres para o Chelsea. Em 2013, Sturridge e Philippe Coutinho chegaram por menos de 15 milhões de euros. Em 2018, num investimento forte que se revelou certeiro, Van Dijk foi contratado ao Southampton. Há um ano, Luis Díaz deixou o FC Porto. Esta época, tal como nas anteriores, o Liverpool voltou a apostar forte no mercado de inverno.

Esta segunda-feira, pouco depois de os reds vencerem o Aston Villa, o PSV anunciou a saída de Cody Gakpo para o Liverpool. “O PSV e o Liverpool chegaram a acordo sobre a transferência de Cody Gakpo. O avançado de 23 anos vai para Inglaterra de forma imediata, onde será sujeito às formalidades necessárias para a conclusão da transferência. Nenhum dos clubes fará anúncios sobre o valor da transferência. O PSV concluiu as negociações no Boxing Day e deu permissão a Gakpo para viajar para Inglaterra”, pode ler-se no comunicado do clube neerlandês, com as notícias desta terça-feira a indicarem que o jogador assinou até junho de 2028.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo. The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer. — PSV (@PSV) December 26, 2022

Ainda assim, e apesar de não existirem detalhes sobre o valor que o Liverpool vai pagar ao PSV, o diretor-geral dos neerlandeses garantiu que esta será “uma transferência recorde” para o clube. Ou seja, será necessariamente superior aos 45 milhões de euros que o Nápoles pagou pelo mexicano Hirving Lozano em 2019, com a imprensa inglesa a garantir que a contratação nunca ficará fechada por menos de 55 a 60 milhões.

Gakpo deu nas vistas no Mundial do Qatar, apontando três golos pelos Países Baixos, sendo eleito o melhor jogador em campo contra o Senegal e destacando-se como um dos claros destaques da seleção de Louis van Gaal que só caiu nas grandes penalidades dos quartos de final frente à Argentina. O jovem avançado era uma das prioridades de Erik ten Hag no Manchester United mas acabou por dar preferência ao Liverpool — numa opção à qual não foi alheia a influência de Van Dijk, capitão neerlandês e referência defensiva dos reds, e a exposição feita por Jürgen Klopp à administração do clube inglês.

O treinador alemão justificou a necessidade de contratar Gakpo com as lesões de Diogo Jota e Luis Díaz, que desfalcaram um ataque que já tinha perdido Sadio Mané para o Bayern Munique durante o verão. Tal como já tinha acontecido há um ano, quando soube apresentar na perfeição o porquê de o Liverpool precisar de ir buscar Díaz ao FC Porto, Klopp voltou a ser exímio na exploração dos próprios desejos e conquistou o que queria com clara celeridade.

Já Cody Gakpo, que nasceu em maio de 1999 em Eindhoven e tem ascendência no Togo e no Gana, dá o primeiro grande passo na carreira. O jovem avançado completou toda a formação no PSV, estreando-se na equipa principal em fevereiro de 2018, e desde aí tornou-se uma das referências dos neerlandeses. Registou a melhor temporada de sempre em 2021/22, com 21 golos em 47 jogos e a distinção de Jogador do Ano nos Países Baixos, e já conquistou um Campeonato, uma Taça e duas Supertaças.