Em atualização.

Ao fim de quase oito anos de relação, Isabel Preysler e Mario Vargas Llosa decidiram separar-se. A revista Hola! chegou esta quarta-feira às bancas espanholas com a socialite na capa e a notícia que terá causado um grande estrondo no país vizinho. “O Mario e eu decidimos por fim à nossa relação definitivamente”, confirmou a própria à publicação.

Preysler é uma figura maior da vida social em Espanha. A filipina de 71 anos foi casada com o cantor Julio Iglesias, com o Marquês de Grinhón, Carlos Falcó, e com o político Miguel Boyer. Tem cinco filhos, Chabeli, Henrique e Julio Iglesias, Tamara Falcó e Ana Boyer. O peruano Mario Vargas Llosa tem 86 anos e é um Nobel da literatura reconhecido por todo o mundo.