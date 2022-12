Acompanhe aqui, ao minuto, as reações no nosso liveblog

Morreu este sábado, aos 95 anos, o Papa emérito Bento XVI. O alemão, nascido Joseph Ratzinger, foi o líder da Igreja Católica entre 2005 e 2013 e morreu no Vaticano, uma década depois de ter feito história ao abdicar do trono papal. Desde a renúncia, Bento XVI vivia num mosteiro isolado nos jardins do Vaticano, dedicando-se essencialmente a uma vida de recolhimento e oração e à produção de textos teológicos — embora tenha protagonizado algumas aparições públicas a convite do seu sucessor, o Papa Francisco.

A notícia foi confirmada pelo gabinete de imprensa da Santa Sé: “Lamentamos informar que o Papa Emérito, Bento XVI, morreu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano”. O corpo de Ratzinger estará na Basílica de São Pedro a partir da próxima segunda-feira, para que possa ser velado pelo público.

Durante os nove anos que viveu em recolhimento após a resignação, o Papa emérito viu a sua saúde física deteriorar-se gradualmente. No início de agosto de 2020, o biógrafo oficial de Ratzinger, Peter Seewald, visitou o antigo pontífice para lhe apresentar o texto de uma nova biografia. Depois da visita, Seewald revelou a um jornal alemão que encontrou Ratzinger “extremamente frágil” e gravemente doente com uma infeção viral — e, embora o pensamento e a memória continuassem lúcidos, a sua voz era já praticamente inaudível. Apesar disso, ao longo dos últimos dois anos Ratzinger manteve uma modesta agenda de encontros. Em junho deste ano, o seu secretário pessoal, o arcebispo Georg Gänswein, emocionou-se ao falar do agravamento do estado de saúde do Papa emérito: “Nunca acreditei que a última parte do caminho entre o mosteiro Mater Ecclesiae e as portas do céu de São Pedro seria tão longa.”

