"O nosso rapaz está melhor, acordado." Jogador da NFL que caiu inanimado com "melhoria substancial" em 24 horas

Damar Hamlin, o jogador de NFL que sofreu uma paragem cardiorrespiratória em pleno relvado, registou uma melhoria no estado de saúde e está acordado. De acordo com um comunicado revelado pelos Buffalo Bills, a equipa que o jovem representa, nas últimas 24 horas houve uma “melhoria substancial”, apesar de se manter em “estado crítico”.

Depois de um momento de pânico no jogo entre os Buffalo Bills e os Cincinnati Bengals — quando Damar Hamlin caiu inanimado após choque com um adversário, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi reanimado duas vezes — as últimas informações apontam para uma melhoria nas últimas horas, com indicações de que a parte neurológica estará “intacta”.

O agente do jogador revelou, em declarações à CNN, que Damar Hamlin está “acordado e de mãos dadas com a família no hospital”. Também um dos colegas de equipa publicou no Twitter uma curta informação: “O nosso rapaz está melhor, acordado e a mostrar sinais de melhorias.”

Our boy is doing better, awake and showing more signs of improvement. Thank you God. Keep the prayers coming please. All love 3! — Kaiir Elam (@kaiirelam5) January 5, 2023

Nas redes sociais têm sido divulgadas imagens de homenagens a Damar Hamlin, desde vigílias com velas e objetos com fotografias do jogador ao clube que colocou o número que usa na camisola (3) nos ecrãs e na parte exterior do edifício.