A Guarda Nacional da Califórnia juntou-se esta quarta-feira às buscas por Kyle Doan, um menino de 5 anos desaparecido desde o início da semana na sequência das cheias que os serviços de emergência já caracterizaram como “um dos desastres mais letais da história” do estado norte-americano.

Até ao momento, as chuvas fortes já provocaram a morte de pelo menos 19 pessoas, e as inundações têm levado ao corte de estradas, queda de árvores e a inúmeras falhas de energia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O desaparecimento da criança ocorreu na segunda-feira: a caminho do primeiro dia de aulas com a mãe, o carro em que viajavam, um SUV, foi apanhado pela força das águas numa estrada de terra batida. A mãe de Kyle, Lindsy Doan conseguiu retirá-lo do veículo mas a força da corrente acabou por separá-los. Lindsey conseguiu salvar-se, agarrada a uma árvore; Kyle acabou por desaparecer.

“Ela tomou todas as decisões corretas dadas as circunstâncias”, sublinhou Brian Doan, pai da criança, em declarações à CNN. “Não podiam ter ficado no carro, a corrente acabou por capotá-lo… Por isso saíram. Foi a decisão certa”.

As buscas começaram logo na segunda-feira, mas já tiveram de ser interrompidas várias vezes devido ao agravar da situação climatérica que colocou em risco as próprias equipas de socorro. Três dias depois do desaparecimento do filho, Brian Doan não tem grandes esperanças de o encontrar com vida. “A parte mais difícil é admitir que isto já não é uma operação de salvamento, mas de resgate”, refere, emocionado. “É uma coisa que nenhum pai quer admitir. Sabia-o no final da primeira noite… é uma verdade muito dura de enfrentar, especialmente quando é o teu próprio filho”.

As buscas têm incidido sobretudo na área abaixo da corrente onde Lindsy Doan foi resgatada e onde Kyle desapareceu. As autoridades conseguiram localizar o SUV capotado e soterrado em lama e detritos. “Estava abraçada a uma árvore com um braço e a agarrar o Kyle com outro, mas a corrente empurrou-nos e a mão escorregou-me”, conta a mãe na primeira pessoa. “A minha mulher diz-me que ele lhe disse ‘Não te preocupes mãe’”, revelou o pai.