Os encontros dos militares dos Estados Unidos com objetos voadores não identificados (OVNI) ou fenómenos aéreos aumentaram desde 2021, revelou na quinta-feira um relatório de um dos serviços do Ministério da Defesa norte-americano.

O documento precisa que o escritório do diretor da Inteligência Nacional (ODNI, sigla em inglês de Office of the Diretor of National Intelligence) — criado pelo Pentágono no ano passado— recebeu em cerca de dois anos, 247 relatórios de militares norte-americanos de encontros com OVNI ou fenómenos aéreos.

O ODNI também descobriu outros 119 encontros com OVNIs antes de 2021, mas que não foram relatadps na época.

O relatório refere que, no total e até agosto de 2022, o governo dos Estados Unidos registou 510 avistamentos de OVNIs, metade dos quais desses objetos ou fenómenos têm “características comuns”, segundo a classificação do Pentágono.

O mesmo documento salienta que desses encontros ou objetos registados pelos militares, 26 são atribuídos a drones, 163 a balões e seis a lixo.

Num comunicado sobre o relatório, o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryeder, referiu que a “segurança” do pessoal e a “proteção das operações dos Estados Unidos são “primordiais” para o governo.

“Levamos a sério os relatos de incursões no nosso espaço, designadamente em terra, mar ou espaço aéreo e examinamos cada um deles”, disse.

Este relatório surge um mês depois do Pentágono ter afirmado que recebeu “várias centenas” de novos registos, mas nenhum evidencia vida alienígena nos encontros dos militares com objetos não identificados ou fenómenos aéreos.

O ODNI nasceu em julho de 2022 para supervisionar, rastrear, tratar e analisar qualquer encontro com OVNIs ou fenómenos deste tipo.