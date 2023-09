Jaime Maussan, um ufólogo (especialista em objetos voadores não identificados) mexicano desacreditado, apresentou esta quarta-feira numa sessão especial no Congresso do México aquilo que alega serem dois corpos fossilizados de extraterrestres. De acordo com Maussan, têm mais de mil anos e foram encontrados em Cusco, no Peru.

“Estes espécimes não fazem parte da evolução do nosso mundo. Não foram recuperados dos destroços de um OVNI. Foram encontrados numa mina diatomácea”, testemunhou sob juramento, citado pela Euronews. O ambiente, alega, tê-los-á dessecado “sem permitir o crescimento de bactérias ou fungos”, preservando-os.

Os alegados corpos foram apresentados na Câmara dos Deputados dentro de caixões de madeira, deitados sobre um forro de tecido acolchoado. Dois homens vestidos com batas brancas removeram as tampas dos pequenos caixões para mostrarem as suas figuras finas, com crânios projetados para trás e três dedos em cada mão.

Presentan supuestos cadáveres extraterrestres en México. pic.twitter.com/BZEZzRMrFX — Ivan Kasanzew???? (@IvanKasanzew) September 13, 2023

Maussan declarou aos membros do Governo mexicano que os restos mortais foram estudados na Universidade Nacional Autónoma do México, onde uma equipa de cientistas conseguiu extrair várias amostras de ADN através de testes de datação por radiocarbono, concluindo que pelo menos um terço das amostras são de origem “desconhecida”.

Não são múmias, são corpos intactos, completos, que não foram manipulados por dentro e que possuem uma série de elementos que os tornam extraordinários.”

Durante a apresentação, o ufólogo mostrou aquilo que alega serem raios-X feitos aos corpos, onde os mesmos revelam ter implantes em metais raros. De acordo com as alegadas radiografias, um dos espécimes carrega ainda ovos na cavidade abdominal.

Jaime Maussan é uma figura polémica entre a comunidade científica que já fez falsas alegações sobre a descoberta de extraterrestres no passado. Em 2017, alegou que tinha encontrado cinco corpos alienígenas no Peru, tendo sido revelado mais tarde que se tratavam de restos humanos manipulados e mutilados para exploração comercial. O ufólogo também insiste que o corpo mumificado de uma criança nativa se trata de um extraterrestre que se despenhou na Terra em 1947.

Esta quinta-feira, a NASA vai apresentar na sede, em Washington, os resultados de um relatório sobre fenómenos anómalos não identificados, encomendado a uma equipa independente em 2022. A apresentação vai ser transmitida por streaming através da app e do site da organização. O relatório será publicado online 30 minutos antes da apresentação, que está marcada para as 10 horas locais (15 horas em Lisboa).