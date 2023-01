Em atualização

Um avião, com 72 pessoas a bordo, caiu neste domingo no Nepal, entre o antigo e o novo aeroporto de Pokhara, no centro do país que fica entre a Índia e o Tibete. “Esperamos recuperar mais corpos”, disse o porta-voz do exército nepalÊs, Krishna Bhandari. “O avião partiu-se em pedaços.”

No local estão centenas de equipas de resgate à procura de sobreviventes e de resgatar mais corpos. Segundo a Yeti Airlines, entre as pessoas que estavam a bordo do bimotor ATR 72 — 68 passageiros e quatro tripulantes — havia diversos estrangeiros: um australiano, um francês, um argentino, quatro russos, cinco indianos, dois sul-coreanos e um irlandês.

A dificultar as operações está o facto de a aeronave se ter incendiado. “Os socorristas já estão no local a tentar apagar o fogo”, disse Dhakal. “Todas as agências estão focadas em apagar o fogo e resgatar os passageiros.”

O primeiro-ministro do país, Pushpa Kamal Dahal, convocou uma reunião do seu gabinete de emergência.