São conhecidas as várias ocasiões em que construtores ocidentais tiveram de recorrer aos tribunais para evitar os abusos que conduziram a cópias descaradas aos seus modelos, por parte de construtores chineses. Os direitos da Land Rover figuram entre os que mais sofreram, com casos de cópia do Evoque e do Range Rover, mas a Mercedes também viu o seu GLA interpretado à chinesa, o mesmo acontecendo com a VW e o mítico Carocha, entre muitos outros exemplos. O mais recente incidente chega-nos pela mão da Audi, que levou a Nio a tribunal, como já aqui reportámos.

A Nio é um construtor chinês com potencial e capacidade tecnológica, que demonstrou logo à nascença quando revelou o seu primeiro modelo, o EP9. Pouco tempo depois, este coupé com quatro motores e 1360 cv bateria o recorde no circuito de Nürburgring para carros de série, bem como do eléctrico mais rápido no Inferno Verde. O problema com a Audi surgiu quando a Nio começou a alargar a sua gama de veículos introduzindo no mercado duas berlinas (ET5 e ET7), dois crossovers (EC6 e EC7) e três SUV (ES6, ES7 e ES8), sendo exactamente sobre estes últimos que recaiu a atenção da marca dos quatro anéis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Audi possui na sua gama modelos como o A6 e o A8, cujas versões desportivas são conhecidas como S6 e S8, designações que estão registadas junto do organismo europeu de patentes. Daí que quando a Nio começou a comercializar na Europa os seus SUV ES6 e ES8, os alemães acharam que estas denominações eram demasiado próximas dos seus S6 e S8 e recorreram ao tribunal.

O juiz determinou que, apesar das designações serem ligeiramente distintas, o “E” poderia associar-se ao termo eléctrico, o que faria os ES6 e ES8 colidir com as futuras versões eléctricas dos S6 e S8. O juiz do tribunal de Munique entendeu que “existe o risco dos consumidores pensarem que o ES6 é uma versão eléctrica do S6 da Audi, criando a confusão, uma vez que os dois veículos são produzidos por diferentes construtores”.

Como resultado, o tribunal determinou que a Nio fica impedida de publicitar os ES6 e ES8 na Alemanha, incorrendo numa penalização de 250.000€ e pena de prisão para o CEO, caso não cumpra. Como consequência, a marca chinesa ainda não lançou os ES6 e ES8 na Alemanha, apesar destes já estarem a ser comercializados noutros países europeus. O ES7, o seu primeiro SUV eléctrico, já está disponível, mas com a denominação EL7 para evitar conflitos com um fabricante local, enquanto espera o resultado de um quase certo apelo a instâncias superiores.