A Audi anunciou em 2021 que iria produzir uma família de quatro modelos de luxo, denominada Sphere, que se assumiria como os novos topo de gama. O construtor germânico já tinha mostrado a berlina Grandsphere, o roadster Skysphere e o monovolume Urbansphere, pelo que agora foi a vez de apresentar o quarto membro da família, o Activesphere, o elemento mais radical e mais virado para o todo-o-terreno.

A família Sphere é composta por veículos com cinco metros de comprimento, que representarão o que de mais avançado a Audi é capaz de fazer. Partilham todos a mesma plataforma – que originalmente deveria ser a inovadora Artemis, mas que foi depois substituída pela PPE (de Premium Platform Electric, desenvolvida pela Audi em colaboração com a Porsche) –, bem como os motores, baterias e sistemas electrónicos.

A bagageira do Activesphere transforma o crossover numa pick-up 7 fotos

O novo Activesphere foi desenhado pelo Audi Design Studio, em Malibu, cujo responsável, Gael Buzyn, define o concept como “um novo tipo de crossover que combina a elegância das berlinas Audi Sportback com a versatilidade de um SUV e verdadeiro potencial para circular em fora de estrada”. Lá dentro, o protótipo oferece um habitáculo com quatro lugares, uma consola central a todo o comprimento e a possibilidade de ter visível, ou não, o tradicional volante. Além disso, a Audi concebeu um tablier diferente, onde tudo aparenta ser 3D. Lá atrás surge uma bagageira que pode abrir como se se tratasse de uma caixa de carga de uma pick-up, com o objectivo de acolher objectos volumosos, como bicicletas, incrementando a versatilidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com ou sem volante, o crossover eléctrico da Audi promete um habitáculo muito tecnológico 10 fotos

Para a suspensão, a Audi retoma a solução utilizada há muito pelas versões Allroad, ou seja, suspensões pneumáticas capazes de fazer variar a dureza do elemento elástico, para tornar o modelo mais confortável ou desportivo, modificando igualmente a altura ao solo em 8 centímetros (aumentando 4 cm e reduzindo outro tanto) para incrementar a capacidade de circular em mau piso e em todo-o-terreno. Curiosamente, as jantes mudam de aspecto consoante as situações, tornando-se mais fechadas em estrada, para serem mais aerodinâmicas, e mais abertas para melhorar a ventilação dos travões quando a rodar devagar e, sobretudo, em fora de estrada.

Não há ecrãs a bordo. Tudo é holográfico em 3D 7 fotos

Em termos mecânicos, este modelo com 4,98 m de comprimento, uma altura de 1,60 m de altura e uma distância entre eixos de 2,97 m monta dois motores que totalizam 476 cv (e 720 Nm) que transmitem aos dois eixos, para garantir a necessária tracção em pisos escorregadios ou enlameados. O Activesphere vai recorrer a um sistema eléctrico de 800 V e a uma bateria com 100 kWh de capacidade, aceitando recargas até 270 kW, o que segundo o construtor permite armazenar energia recarregar o acumulador de 5% a 80% em 25 minutos. A autonomia visada pela Audi serão mais de 600 km em WLTP.

Os pormenores do Activesphere 10 fotos

De acordo com as informações avançadas pelo construtor alemão, os quatro elementos da família Sphere (Grandsphere, Skysphere, Urbansphere e Activesphere) estarão disponíveis em breve. Talvez não com algumas das características dos protótipos apresentados, das portas tipo suicida atrás à ausência de volante, passando pelo painel de instrumentos e ecrã central 3D que parecem flutuar. Mas isso não afasta a Audi do objectivo de os começar a produzir, um atrás do outro, a partir do final de 2023.