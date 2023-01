Le jeune homme foi publicado pelas Éditions Gallimard em 2022, sendo agora a tradução para português, com assinatura de Maria Etelvina Santos, publicada pela Livros do Brasil. Com Annie Ernaux, já o leitor está habituado à ausência de gorduras. Este O jovem, contudo, de tão breve, de tão seco, parece mais um ensaio de uma história ou notas para uma história do que uma história em si. Ao longo da leitura, fica-se com a sensação de que ainda não estamos com as personagens e a brevidade do livro é tal que se teme — e se confirma — que nunca as teremos em frente.

Assim, O jovem nunca extrapola um exercício biográfico, um rememoração íntima. Valerá por isso, e convém dizer que Annie Ernaux não sabe escrever mal. As frases são incisivas, têm sempre intensidade. Ainda assim, parece que o papel do leitor face ao exercício de escrita nunca é contemplado. Parece, em primeiro lugar, que a obra nunca deixa de ser um exercício e que não é preciso calibrar uma estrutura porque, a priori, se abdica dela. Sobra, desta forma, uma permanente deambulação de memorista que nunca atinge o recetor em cheio.

Ao longo do texto, Annie Ernaux toca aqui e ali sem nunca meter as mãos em nada. Tudo é fugaz, tudo é de uma efemeridade tal que não dá tempo ao leitor para se adentrar na cabeça da narradora. Em O jovem, temos uma história – talvez nem seja possível chamar-lhe história – de uma relação entre uma mulher na casa dos cinquenta com um homem trinta anos mais novo. De tudo o que aí pode surgir, do conflito inerente à distância entre gerações, sobra apenas uma abordagem ao de leve, num toca-e-foge permanente, impedindo o leitor de sentir sequer uma sombra de empatia. A narradora volta-se para si e o leitor não consegue voltar-se para ela.



Título: “O Jovem”

Autora: Annie Ernaux

Editora: Livros do Brasil

Tradução: Maria Etelvina Santos

Páginas: 64

