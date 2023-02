Foi divulgado o primeiro single do novo álbum de Carminho, intitulado Portuguesa. O tema, “O quarto”, tem letra de Carminho e música de Alfredo Marceneiro (“Fado Pagem”).

Em comunicado, a fadista explicou que quis “começar este novo capítulo referenciado a história do fado, em particular, a mestria inspiradora de Alfredo Marceneiro na composição dos seus próprios fados tradicionais”. “Construir um repertório próprio, praticando diferentes combinações dentro de uma mesma tradição, é algo que me desafia”, declarou.

[O videoclipe de “O quarto”, o novo tema de Carminho:]

“O quarto” é um dos 14 temas que fazem parte de Portuguesa, que tem edição prevista para 3 de março. O álbum foi produzido pela própria Carminho.

A digressão internacional de promoção do disco arranca a 5 de fevereiro, na Alemanha, e inclui datas em várias cidades europeias. A fadista vai tocar em Portugal a partir de 4 de março. A 3 e 10 de novembro, vai atuar nos coliseus de Lisboa e Porto, respetivamente.

O último álbum da artista, Maria, foi lançado em 2018.

