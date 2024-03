Fernando Medina despediu-se do Ministério das Finanças com um concerto da fadista Maura Airez, que tanto o gabinete do governante como a agência da artista asseguram que foi “pro bono”.

Em comunicado, a agência LX.XXX, que representa Maura Airez, indica que o evento “de agradecimento à trajetória de Fernando Medina” aconteceu “numa atmosfera de reconhecimento”, na quarta-feira passada, 20 de março. A atuação “íntima e emocionante” durou cerca de 30 minutos na Escadaria Nobre do Ministério das Finanças.

Questionado pelo Observador, Miguel Garcia, CEO da agência, garante que a atuação não implicou qualquer pagamento nem ao próprio, à agência ou à fadista. “O convite partiu do Ministério, ao qual acedemos com todo o gosto e sentido de agradecimento de uma equipa que cessa as suas funções. Daríamos também as boas-vindas a uma outra equipa nova que viesse”, afirma. De acordo com Miguel Garcia, o convite foi-lhe endereçado enquanto produtor, tendo indicado Maura Airez, de quem é manager, por entender que “é identificativa do espírito português na zona do Terreiro do Paço, onde o fado está muito próximo” (e onde se localiza o Ministério das Finanças).

“É relevante percebermos que o Ministério das Finanças, que é normalmente um ministério muito cinzento, está aberto à Cultura. É algo que deve ser enaltecido, daí termos aceitado com todo o gosto”, acrescenta Miguel Garcia.

Questionado pelo Observador, o Ministério das Finanças confirma que “no dia 20 de março ocorreu no Ministério das Finanças um breve momento musical com a fadista Maura Airez, acompanhada pelos seus dois guitarristas”, Ivan Cardoso e Sandro Daniel Costa. E garante que não houve custos para o erário público.

“O apontamento foi realizado pro-bono, não houve serviço de catering nem custos de qualquer natureza para o erário público, tendo constituído uma oportunidade para a valorização da cultura portuguesa”, refere o gabinete de Fernando Medina, que acrescenta: “O momento musical assinalou a conclusão da legislatura junto dos trabalhadores e dirigentes do Ministério das Finanças” que não respondeu sobre se esta tinha sido a primeira vez a receber um evento destes.

Na Escadaria Nobre do Ministério das Finanças, Maura Airez interpretou os temas Medo, Já Todos Falam na Rua, Entrega, De Janela Pra Janela e Balada Aleixo, “deixando no Ministério sonoridades de Abril, de Zeca Afonso”, revela o comunicado da agência. A fadista de 24 anos, que ganhou o prémio Revelação no Festival Caixa Alfama em 2016, lançou os primeiros singles em 2023.

Estes foram os últimos dias de Fernando Medina à frente do Ministério das Finanças no atual governo, que cessará funções a 2 de abril, quando a nova equipa de Luís Montenegro tomar posse.