A fadista Aldina Duarte diz que o seu novo álbum, “Metade-Metade”, a editar na sexta-feira, traz o que a preocupa e tem para dizer, das questões climáticas, à pobreza e à “Majestade” de Abril, expressa em fado.

O novo álbum, como afirma em entrevista à agência Lusa, é uma declaração à poesia e à liberdade, e um alerta sobre a relação humana com a natureza.

Toma o título “Metade-Metade”, porque “é devido”, explica, sendo metade seu e metade de Capicua, autora dos 11 poemas interpretados nos 11 fados tradicionais que constituem o álbum.

Para Aldina Duarte, é importante o fado cruzar-se com outras pessoas que não são do fado, mas que respeitem as suas regras e abram caminho, como aconteceu com Capicua, ao nível da linguagem.

“Tendo como ponto de partida que elas respeitem o fado e tenham a consciência que estão a entrar numa arte muito antiga, muito rica em que se tem de mexer com pinças”, o resultado é positivo.

“Não é, ‘ah vamos fazer diferente, vamos aqui meter uma rapper com uma fadista’. Isso não interessa nada. Mas é importante abrir estas janelas e estas portas para outras formas de expressão artística, o que pode resultar numa coisa extremamente rica, que acrescenta qualquer coisa”.

Na entrevista à Lusa, a fadista demonstra ainda o caráter revolucionário do fado: “Se quisermos saber o que era a vida dos vencidos e das pessoas que eram pobres, que não tinham qualquer voz, estão todas no repertório fadista (…). Deu voz a quem não tinha voz em lado nenhum.”

Aldina Duarte salientou a “importância da palavra” e a sua “musicalidade”, como pontos de contacto entre o rap e o fado. “O fado que eu canto e que me atrai é esse”, declarou.

Neste álbum, além da guitarra portuguesa, tocada por Bernardo Brandão, e da viola, por Rogério Ferreira, Aldina Duarte faz-se acompanhar pela harpa, por Ana Isabel Dias, e pelo piano de Joana Sá.

“Não tive a pretensão de colocar uma harpa, para dizer que sou diferente, a harpa está muito mais associada à solenidade de uma árvore que a guitarra e a viola”.

A harpa participa logo no primeiro tema “Araucária” (Capicua/Fado Modesto, de Júlio Proença).

“Tudo, tudo aqui girou à volta do poema. A voz submeteu-se ao poema, a escolha dos instrumentos submeteu-se ao poema, o silêncio dos instrumentos submeteu-se ao poema. Tudo foi comandado pelo poema”, enfatizou a fadista.

A preocupação sobre o meio ambiente está patente nos poemas, com várias referências à natureza, correspondendo a uma preocupação de Aldina Duarte.

“Quando faço um disco tenho sempre alguma coisa para dizer, não gravo porque está na altura de gravar um CD. O meu princípio é sempre o mesmo: o que quero dizer às pessoas, o que me anda a preocupar, o que quero falar às pessoas. Depois é que vem o canto”.

“O que me estava verdadeiramente a preocupar, nesta altura da história da humanidade, são as questões climáticas, que acho uma prioridade que as pessoas estão sempre a descurar, nem percebo como, pois é a sobrevivência da espécie humana, não do planeta. O planeta vai ficar como ficou sempre. Nós é que ‘vamos à vida’, como se costuma dizer. E há tantos recursos e uma evolução tecnológica e afins. Mas a pobreza continua a aumentar. Isso para mim é um non-sense completo, é sinal que está tudo muito estragado e a ir no mau caminho. E era isto que eu tinha para dizer.”

A pandemia trouxe-lhe “uma proximidade muito maior à natureza”, relatou à Lusa, tendo deixado de morar em Lisboa, o que foi “uma experiência transformadora a vários níveis”.

Aldina disse que “não sabia” como pôr estas preocupações em fado e, sendo autora de muitos dos poemas que canta, “não sentia motivação” para escrever.

“De repente”, lembrou-se de Capicua, com quem tem “afinidades políticas e artísticas”, pelo que a desafiou a escrever para si.

Aldina sabia que não queria voltar a cantar o amor e o desamor, temas muito presentes no seu repertório e os seus temas de eleição.

Capicua aceitou, mas advertiu a criadora de “Princesa Prometida” de que não conhecia as estruturas fadistas.

Esta atitude de respeito para com uma arte tão antiga como o fado foi uma mais-valia para Aldina Duarte, que se afirmou “encantada” com o caminho que juntas puderam percorrer: “Nem queria gravar um disco, mas a Capicua queria”. E assim nasceu “Metade-Metade”.

O trabalho entre ambas foi feito à distância, através das novas tecnologias, mas a rapper portuense surpreendeu-a.

“Ela foi muito longe ao nível da linguagem, e eu posso dizer, pois conheço cronologicamente o repertório fadista, a linguagem e o léxico que a Capicua acrescenta aos fados tradicionais, não existia”. A fadista fala de uma renovação não só de léxico, mas “sobretudo temática”.

Aldina deu como exemplo o uso da palavra “araucária”, por Capicua, que a princípio a chocou, para a melodia do Fado Modesto, no qual Lucília do Carmo gravou “Antigamente”, um poema de Frederico de Brito.

“Quando coloquei o poema na melodia fiquei alegremente surpreendida por não ter razão. Eu nunca chegava lá, nem como letrista nem como fadista. Aquilo é uma mestria dela”.

“A Capicua aborda neste disco temas de muita gente que, normalmente não lhe é dada voz, pelo menos, nestes termos”, disse a fadista que reconheceu que, como intérprete, este trabalho a obrigou, vocalmente, a ir para outros registos.

“Cantar uma declaração de amor a uma árvore… O amor mais parecido ao de uma árvore é o de uma mãe. Ao mesmo tempo [era preciso que] essa interpretação fosse um grito de alerta para o quão errados estamos, porque trocámos os lugares. O homem ainda se acha o centro do universo. Isso já acabou e não demos por isso”, exemplificou.

“O ser humano tem de perceber a grandeza do que o rodeia e o seu real lugar”, afirmou Aldina Duarte, lembrando que as araucárias continuam cá e os dinossauros não. O homem tem de criar um modo de vida que garanta a sobrevivência da espécie humana, defendeu.

“Quem não vai aguentar as alterações climáticas somos nós e temos de mudar este lugar de uma civilização puramente económica para uma civilização ecológica”, disse a fadista que considera “uma estupidez” as questões climáticas não serem o primeiro ponto das agendas políticas.

Outra temática menos abordada no repertório de Aldina Duarte, e que surge amiúde neste álbum, é a espiritualidade que “não é forçosamente relacionada com a religião ou com a crença, ou num deus, mas tem a ver com o deixarmos de fazer uma hierarquia em relação ao que nos rodeia”.

“Termos uma relação, de facto, mais espiritualmente com as coisas, porque se tivermos uma visão puramente materialista, vamos continuar neste devaneio e neste delírio que não vai dar bom resultado. Aliás, o mundo está a ficar um bocadinho estragado para o que era expectável para o século XXI”, argumentou.

Do alinhamento do novo álbum constam temas como “Aprendiza”, no Fado Alcântara, de Raul Ferrão, que reflete “como todos aprendem no fado, que é uma tradição oral”. Aldina, ao interpretá-lo, recuou ao começo da sua carreira a nomes como Beatriz da Conceição e Maria da Fé, e a espaços como a Mãe d’Água, em Lisboa.

Outro tema é “Majestade [25 de Abril]”, no Fado Triplicado, que apontou como o seu “primeiro fado assumidamente político”: “Um fado biográfico de uma classe social, e que dá voz à classe dos pobres, que é de onde eu venho, e que era a maioria da população portuguesa antes do 25 de Abril”, recorda.

“O 25 de Abril é a data mais importante da minha vida, foi a primeira data que eu celebrei, porque não havia aniversário para os pobres”, declarou a fadista, cujo percurso artístico é posterior à queda da ditadura.

Questionada sobre a forma como o fado foi encarado após a Revolução dos Cravos, Aldina Duarte, que iniciou a carreira quando “essa situação já estava mais resolvida”, considerou que foi um processo natural, por ter sido “uma revolução que derrubou uma ditadura e não uma evolução”.

Uma revolução, defende, “pressupõe alguma insensatez e que tudo que foi símbolo dessa ditadura seja rejeitado”, caso contrário, seria “uma evolução”. Mas hoje, “à distância, percebe-se que o fado e outras artes têm um valor extremo”.

“Acho que o fado talvez seja mais revolucionário que todas as outras músicas e expressões artísticas, antes do 25 de Abril [de 1974]. Se quisermos saber o que era a vida dos vencidos e das pessoas que eram pobres, que não tinham qualquer voz, estão todas no repertório fadista, nesse sentido até acho bastante revolucionário porque deu voz a quem não tinha voz em lado nenhum”, defendeu.

“Se pensarmos que [o fado] estava ali no gueto” — disse Aldina Duarte lembrando que “a casa de fados era uma espécie de gueto” —, e que as autoridades “achavam que [o fado] era inofensivo”, e como “a Censura era muito estúpida, a verdade é que passaram no repertório fadista temas como ‘Ovelha Negra’ [de João Dias, do repertório de Beatriz da Conceição], ‘A Voz que Tenho Como Pensamento’ [de Vasco de Lima Couto, criação de Carlos do Carmo] ou ‘Abandono’ [de David Mourão-Ferreira, por Amália Rodrigues], que são profundamente contra o regime. Não é ‘a Paz, o Pão, a Habitação, a Saúde’, não é tão panfletário”, mas “metaforicamente falando”, a oposição à ditadura está lá, argumentou a fadista, recordando que “os fados da República eram assumidamente políticos”.

“Não conheço assim muitas outras artes musicais que, antes do 25 de Abril, tivessem tido uma postura tão revolucionária”, defendeu.

“Este disco foi todo trocado. Primeiro não pensei fazer um disco, a Capicua quis fazer um disco, e ela fez os 11 temas. Depois, devido ao cinquentenário [da Revolução dos Cravos], quisemos editá-lo mais para o princípio do ano. Estava planeadíssimo para ficar afastado das comemorações, e ser mais autónomo. Depois houve a queda do Governo e alterou tudo. Curiosamente, surgiu uma série de coincidências, e vai sair no dia 22 [próxima sexta-feira], que é uma capicua. O disco é uma declaração à natureza, um alerta à relação com a natureza, e uma declaração à poesia e à liberdade. Sai em pleno cinquentenário [do 25 de Abril] — estamos praticamente nos festejos — e sai no Dia Mundial da Água, e junto aos dias mundiais da Poesia e da Árvore”.

Sobre o título escolhido, “Metade-Metade”, afirma que é devido: “Realmente é metade-metade, porque é metade meu e metade da Capicua”.

“Eu sozinha não faria, nunca, este disco. A Capicua é a grande criadora do conteúdo poético e temático do disco, e eu sou a criadora que o interpreta e criei os arranjos. E faço, pela primeira vez, a produção musical, assumindo radicalmente uma desconstrução.”