O congressista George Santos foi acusado de assédio sexual por um antigo assessor. Numa carta endereçada ao Comité de Ética da Câmara dos Representantes dos EUA, partilhada na sexta-feira no Twitter, Derek Myers pede que a sua denúncia seja investigada.

O ex-assessor detalha que estava “sozinho” com George Santos no seu escritório, no dia 25 de janeiro, quando este lhe perguntou se “tinha um perfil do Grind”, “que é amplamente conhecido como uma rede social LGBTQ+, mais comummente usada para relações sexuais”. De acordo com a denúncia, Derek Myers alega que o congressista lhe disse que tinha uma conta nessa rede social e “insistiu”para que se sentasse ao seu lado “num pequeno sofá”.

These matters will not be litigated on social media or through news media. They are serious offenses and the evidence and facts will speak for themselves if the committee takes up the matter. This tweet is being made public in light of transparency. pic.twitter.com/oSs4F3xyqc

— Derek Myers (@DerekMyers) February 3, 2023