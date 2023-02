O clube de futebol turco Hatayspor anunciou que se vai retirar da Super Liga turca, tendo em conta que o seu jogador Christian Atsu e o seu diretor desportivo continuam desaparecidos na sequência do sismo. A notícia foi confirmada pelo presidente da União de Clubes da Turquia, Ali Koc. “O Hatayspor enviou uma carta. Notificou-nos de que não irão jogar os encontros desta época”, afirmou Koc em conferência de imprensa.

O jogador ganês Christian Atsu está desaparecido desde segunda-feira, bem como o diretor desportivo do clube, Taner Savut. Inicialmente, o vice-presidente do Hatayspor anunciou que o avançado ganês tinha sido resgatado com vida, mas o treinador da equipa, Volkan Demiral, confirmou entretanto que antigo futebolista do FC Porto continua algures debaixo dos escombros.

Por favor, não escrevam que ele sobreviveu sem terem a certeza. As pessoas têm família, têm esperança, têm tristezas e as dores vão aumentado… Ainda não há notícias do Atsu e do Taner Savut [diretor desportivo]. Acham que eu não partilharia a informação se eles estivessem no hospital?”, afirmou o treinador.

A liga de futebol turca está neste momento suspensa, devido ao sismo. A época deverá ser retomada a 3 de março.