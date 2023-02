Como a Comissão calculou as 4.815 potenciais vítimas de abusos

Com base nestes cálculos estimados, a Comissão Independente estipulou que, tendo em consideração o número de vítimas equivalente às respostas que haviam enviado, os 512 sobreviventes tinham conhecimento aproximado de outras 4303 vítimas. É a soma desses milhares de casos com as 512 vítimas de abuso sexual que permite chegar às 4815 pessoas abusadas no seio da Igreja Católica anunciado na apresentação do relatório.

No relatório, e no ponto relativo à “estimativa de quantas outras pessoas eram vítimas”, a Comissão Independente indica que os 4815 casos são “um número potencial” de vítimas e que esse valor “resulta da soma dos testemunhos individuais (512) com esta estimativa (4303)”.