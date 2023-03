Muitas vezes, os veículos eléctricos são acusados – e com razão, pelo menos nos segmentos referentes aos modelos mais pequenos e acessíveis – de serem mais caros do que os seus concorrentes equipados com motores de combustão. Mas a tecnologia não pára de evoluir, tornando tudo mais barato, no que é reforçada pelo incremento da produção. Isso levou a Tesla a abrir uma “guerra de preços”, reduzindo os valores de comercialização dos seus Model Y e Model 3, primeiro na China, a que se seguiram os EUA e a Europa. Mas a resposta de outros fabricantes não se fez esperar, a que agora se juntou a Nissan.

Os primeiros construtores a responder à Tesla, baixando o preço dos seus veículos eléctricos, foram a Ford e a Lucid. Até ver, apenas nos EUA. Seguiu-se depois a Toyota, que retirou 4000 dólares ao valor do bZ4X exclusivamente na China, o mercado mais competitivo para modelos a bateria. E é exactamente este o mercado em que a Nissan quer tornar o Ariya mais atractivo, pelo que reduziu em cerca de 9000 dólares (8470€) o preço final.

O Ariya é fabricado na China pela joint venture entre a Nissan e a Dongfeng, que passou a propor o SUV eléctrico aos condutores locais por 224.800 yuan. Isto representa, em média, menos 60.000 yuan do que pedido até aqui pelo primeiro eléctrico da marca nipónica concebido de raiz, com plataforma específica para esta tecnologia.

Salienta a imprensa local que a promoção, lançada em meados de Fevereiro, será válida até ao final de Março, provavelmente numa tentativa da Nissan apalpar a reacção do mercado a preços mais favoráveis. Em linha com o que as outras marcas que reduziram os preços também perseguiam e de que os clientes são os primeiros beneficiários.

Para não comprar guerras com os clientes que adquiriram o Ariya semanas antes da redução de preços, que se sentiram defraudados por não terem sido contemplados por um valor mais favorável, a Nissan anunciou ajudas compensatórias. Estas serão de 5000 yuan (cerca de 680€), se o Ariya foi adquirido até Dezembro de 2022, e de 10.000 yuan (1360€), se a aquisição tiver sido efectuada entre Janeiro e meados de Fevereiro.