O cartel responsável pelo rapto de quatro turistas americanos, que resultou na morte de dois deles e de uma mulher mexicana (apanhada por uma bala perdida), em Matamoros, estado de Tamaulipas, no México, emitiu uma carta de desculpas. Terão entregue elementos da organização às autoridades locais.

“O [Gulf Cartel] pede desculpa à sociedade de Matamoros, aos familiares da Senhora Areli e às pessoas e familiares americanas afetadas”, pode ler-se na carta, escrita à mão, cita a CNN, que teve acesso ao documento.

“O Gulf Carte, Grupo Scorpion, condena fortemente os acontecimentos da última sexta-feira”, continua, indicando outro grupo aludindo a uma alegada divisão existente dentro da organização. “Por esta razão, decidimos entregar aqueles que estiveram diretamente envolvidos e que foram responsáveis pelos atos, que em todo os momentos agiram de acordo com a sua própria determinação e indisciplina, contra as regras pelas quais o Gulf Cartel opera”. As imagens desse momento terão sido partilhadas online.

