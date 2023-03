Uma cria de tigre branco foi encontrada abandonada num caixote do lixo em Atenas, com aparentes sinais de maus-tratos. A cria, uma fêmea de cerca de quatro meses, foi encontrada “em péssimo estado”, perto do Jardim Zoológico de Ática na capital grega, por funcionários do parque animal, e corre perigo de vida.

O responsável pelo parque denunciou o caso às autoridades gregas. Jean-Jacques Lesueur confirmou à comunicação social que a cria “não está em bom estado, está muito fraca das pernas para baixo, não consegue andar. Não sabemos exatamente o que se passa com ela, fizémos raios-x e ela está em péssimo estado”, acrescentando que esta poderá mesmo não sobreviver devido às lesões.

O animal terá sido encontrado por uma equipa de recolha, que comunicou o caso ao jardim zoológico. Lesueur, disse que é comum animais serem deixados no lixo para que o jardim zoológico os encontre, mas que nunca tinha encontrado um animal destes neste estado. “Às vezes deixam tartarugas, coelhos, porquinos-da-índia à porta do parque. Animais domésticos… mas um tigre?”.

O parque comunicou o caso às autoridades. Ao que tudo indica, o animal será produto de tráfico animal — “o maior negócio ilegal do mundo”, diz Lesueur. A cria terá entrado clandestinamente no país, e abandonada após evidenciar sinais de paralisia nas patas traseiras.

O seu mau estado deve-se principalmente à desnutrição, porque não tomou as vitaminas e leite adequados, nem apanhou sol. Numa das suas patas, parece que tentaram fazer uma operação mal feita, mas o principal problema é que da cintura para baixo o animal está incapacitado”, revelou Lesueur.

O caso está a indignar os atenienses, com o próprio diretor do parque a juntar-se ao coro de críticas. “Quem a teve não entende o significado da palavra ‘cuidar’. (…) Estamos a tratar dela e à espera que nos digam o que fazer com ela”, lamentou.