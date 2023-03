Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

Um deputado do Parlamento russo lançou na segunda-feira uma proposta de lei para alterar o intervalo de idades para o serviço militar obrigatório – passando de 18-27 para 21-30. O resultado será um aumento do número de recrutas nos próximos anos.

Andrei Kartapolov, antigo general do exército, foi o deputado que introduziu a proposta legislativa que prevê dois anos de transição – 2024 e 2025. Isso vai significar que durante esse período a idade do serviço militar obrigatório vai decorrer ao longo de 11 anos, e não nove, o que levará a um aumento do número de homens chamados para o serviço militar, explica a Reuters.

A meta definida publicamente pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, é um aumento no número de soldados – contratados ou por serviço militar obrigatório – de 1,15 milhões para 1,5 milhões de homens.