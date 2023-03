Saber que Gil Mendo teve um papel fundamental na dança em Portugal, que ajudou a erguer um setor pós-25 de Abril, que inspirou gerações de bailarinos e coreógrafos enquanto professor, que deixou um lastro graças à forma como pensava e programava, que desempenhou cargos vários, alguns públicos, que ajudaram a definir políticas culturais, será fácil de descobrir nos livros ainda por escrever da história da dança portuguesa.

O que será mais difícil encontrar é o que não cabe no sintetismo das linhas biográficas, mas que é presente do discurso de quem com ele contactou ao longo da vida. “O Gil tinha uma capacidade sobrenatural de consenso e de um grande afeto à volta dele. Além desta pessoa muito multifacetada neste campo [a dança], era uma pessoa absolutamente querida pela comunidade inteira, pelos seus alunos e alunas, colegas e todos os artistas com quem se cruzou e trabalhou”, diz Pedro Pinto, investigador e artista, atualmente a fazer “trabalho de arquivo sobre a historiografia da dança independente em Portugal”.

Gil Mendo, professor e programador da área da dança, esse “ser humano maravilhoso que traduzia essa sua capacidade no trabalho com os outros”, morreu em março do ano passado. Um ano depois, a Culturgest, em Lisboa, é o palco para uma homenagem que começa esta quinta-feira e prossegue até sábado, com conferências e apresentações. “Partiu da comunidade de dança contemporânea e das artes performativas de um modo mais abrangente, logo após a morte do Gil”, continua Pedro Pinto, que descreve “uma bola de neve” de gente que se quis juntar ao tributo a esta figura essencial na história da dança contemporânea portuguesa. De 23 a 25 de março, há mais de 60 performances e quatro conversas e um arquivo aberto para descobrir um mestre. “Mostra essa capacidade de o Gil tocar às pessoas de diferentes idades e com diferentes histórias e caminhos”, reflete.

