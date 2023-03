O Governo apresentou um novo pacote de medidas para a Habitação para solucionar os problemas no setor, mas os portugueses não estão confiantes que vá resultar. De acordo com sondagem elaborada pela Aximage para o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF, 62% dos inquiridos não estão convencidos de que o plano vá ter efeitos práticos contra 26% que acham o contrário.

A sondagem mostra que a medida mais impopular apresentada pelo Governo é o arrendamento coercivo nas habitações devolutas. Mais de metade (53%) dos inquiridos consideram que se trata de um atentado ao direito da propriedade privada. A rejeição da medida, que Marcelo Rebelo de Sousa já ameaçou vetar, é maior entre o eleitorado do PSD e do Chega, ao passo que é mais bem aceite pelos eleitores da CDU e do Bloco de Esquerda.

Em contrapartida, maioria dos inquiridos (59%) está a favor da limitação do aumento das rendas nos novos contratos. Apenas 22% discordam. Relativamente aos limites impostos no alojamento local, 44% dos portugueses concordam com a medida, enquanto 31% não estão a favor.

No que diz respeito à bonificação dos juros à habitação, 65% dos inquiridos consideram que a medida seja suficiente. Apenas 18% opinam que é o necessário para ajudar a fazer face à crise na Habitação.

A sondagem foi elaborada entre 13 e 17 de março e contou com 801 entrevistas a maiores de 18 anos. A margem de erro é de 3,46%.