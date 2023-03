O Falcão começou a surpreender na Q1 e abriu as asas na Q2: Miguel Oliveira sai de 4.º no GP de Portugal

“Hoje foi um dia estranho. Tivemos alguns chuviscos no início da sessão e conseguimos fazer apenas duas voltas. Portanto, não conseguimos ter uma sensação realmente boa. A segunda sessão começou muito bem, senti-me bem com a mota, mas quando experimentei a outra mota que tínhamos na garagem, com outra configuração, houve um problema com o amortecedor da direção. Então houve esse grande atraso de tempo. A queda? Não sei o que aconteceu. Com certeza que hoje não foi o dia mais brilhante no que toca ao quão suaves foram as sessões. Sofri uma queda forte quando fiz a minha volta de saída com pneus novos. Caí por causa de um pneu traseiro frio. Tive apenas uma contusão no pé e na perna esquerda”, explicou Miguel Oliveira ainda esta sexta-feira, referindo depois nas redes sociais que estava “dorido” e a tentar recuperar para a qualificação.

Já este sábado e numa Q1 onde procurava surpreender e resgatar um dos dois melhores tempos para participar na Q2, o piloto português voltou a fazer das suas e a mostrar que se sente como peixe na água no Autódromo Internacional do Algarve. Oliveira começou muito bem, registando desde logo um tempo que o qualificava para a ronda seguinte e que só ficava abaixo de Marc Márquez, mas teve de se esforçar no derradeiro suspiro para recuperar o segundo lugar da sessão e despromover Álex Márquez, que entretanto tinha sido mais rápido.

Numa última volta muito veloz, o piloto da RNF Aprilia fez o melhor tempo pessoal no Algarve, motivou a primeira explosão de alegria nas bancadas e carimbou o segundo melhor tempo da Q1 atrás de Marc Márquez — que anteriormente tinha registado a melhor volta de sempre no circuito algarvio, superando um tempo estabelecido esta sexta-feira por Jack Miller. Já na Q1, ou seja, garantindo desde logo que este domingo iria sair dentro dos primeiros 12 lugares da grelha de partida, Miguel Oliveira fez uma última volta rápida e assegurou a quarta posição: um resultado surpreendentemente positivo tendo em conta todos os tropeções de sexta-feira.

Jack Miller voltou a conquistar o recorde do circuito português logo na primeira volta, destronando o que Marc Márquez tinha acabado de fazer instantes antes, mas foi também superado por Pecco Bagnaia, que é agora o dono do melhor tempo de sempre em Portimão. A primeira pole-position da temporada caiu para Marc Márquez, que assinou uma última volta muito rápida, seguido de Pecco Bagnaia e Jorge Martín, com Jack Miller a ficar apenas na 5.ª posição depois de cair e já não regressar à pista.

De recordar que, para além da prova deste domingo, estas qualificações servem também para a inaugural corrida sprint — ainda este sábado, a partir das 15h, com 50% da distância da pista e pontos distribuídos pelos primeiros nove classificados.