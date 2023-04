(Em atualização)

O Governo já tinha admitido esta possibilidade e, segundo a Fesap, confirmou-a esta quarta-feira aos representantes dos funcionários públicos: o prometido aumento salarial intercalar de 1% vai, afinal, ser pago com retroativos a janeiro e não com efeitos apenas a partir de abril. Da mesma forma, também o aumento do subsídio de refeição de 5,2 euros por dia para 6 euros terá retroativos a janeiro.

À saída da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, o líder da Fesap, José Abraão, indicou aos jornalistas que foi essa a informação que lhes foi transmitida: “Foi-nos garantido que haverá retroatividade a 1 de janeiro de 2023“, disse.

Na reunião anterior, na semana passada, Inês Ramires já tinha admitido a possibilidade dos retroativos, ao referir que o Executivo iria ter “em consideração aquilo que foram as posições expressas pelos sindicatos sobre a necessidade de retroagir a janeiro e veremos o que conseguimos apresentar”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não é, porém, certo que os novos valores cheguem já à conta dos funcionários públicos em abril. Isto porque os aumentos ainda tem de ser aprovada em Conselho de Ministros e há serviços que começam a processar os salários de abril nos próximos dias. Mas fica, pelo menos, a certeza de que quando for pago — em abril ou maio — será com retroativos a janeiro.

Segundo José Abraão, a antecipação da produção de efeitos do aumento salarial extra de 1% vai custar mais 59 milhões de euros, passando de 186 milhões (o custo caso só tivesse efeitos a abril) para 245 milhões. Já a despesa com o subsídio de refeição passa de 118 milhões para 144 milhões (mais 26 milhões). Com isto, disse o sindicalista com base na informação transmitida pelo Governo, o aumento da massa salarial passa de 6,3% para 6,6%. Por isso, para o setor empresarial do Estado, há uma orientação para que o aumento da massa salarial seja de 6,6%.

José Abraão mostrou-se satisfeito com a cedência do Governo, mas diz que a Fesap queria aumentos superiores ao proposto. “É insuficiente, queríamos mais, continuamos a trabalhar para que este mais possa ser melhorado”, afirmou. A Fesap pediu uma negociação suplementar.

O Governo também já se comprometeu com a correção das tabelas de IRS para que nenhum trabalhador seja penalizado com eventuais subidas de escalão por via dos aumentos.

A Fesap também mostrou preocupação com o que diz ser a contagem do tempo de serviço para efeitos da subida de um nível remuneratório nos assistentes operacionais com mais de 30 anos de serviço: “Nalguns anos contam o tempo de precariedade, noutros casos não é assim”, afirmou, acrescentando que a Fesap pediu esclarecimentos para que o problema não se coloque. O Governo, segundo a Fesap, ficou de fazer um levantamento em maio sobre a aplicação desta medida.