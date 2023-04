Em atualização

À medida que a tão aguardada contraofensiva ucraniana vai ganhando forma, circulam nas redes sociais uma série de documentos confidenciais que aparentam detalhar os planos dos Estados Unidos e da NATO para fortalecer as forças de Kiev em antecipação desta operação.

De acordo com o New York Times, que cita fontes ligadas à Casa Branca, os documentos de guerra foram publicados esta semana em várias páginas no Twitter e no Telegram, duas redes sociais muito utilizadas na Rússia.

Analistas militares que analisaram os documentos dizem que estes parecem ter sido modificados em relação aos originais, com alterações nos dados que, por exemplo, exageram o número de ucranianos mortos na guerra e diminuem significativamente as estimativas norte-americanas de baixas russas.

A especulação é que se tenha tratado de uma operação com origem na Rússia; em todo o caso, o revelar dos planos militares dos EUA representa uma falha grave na segurança e, potencialmente, um rude golpe para a contraofensiva da Ucrânia.

A Defesa norte-americana já disse estar a investigar a situação. Sabrina Singh, da comunicação do Pentágono, disse que o departamento “está ciente dos relatórios que circulam em publicações sociais e está a analisar”. O New York Times diz ainda que a administração Biden tem tentado, até ao momento sem sucesso, apagar os planos das redes sociais.

Os documentos revelados não oferecem detalhes específicos dos planos de batalha nem das posições das forças ucranianas e são datados de 1 de março, não sendo, por isso, recentes. Ainda assim, dizem os especialistas contêm informações suficientes para dar à Rússia algumas pistas quanto à contraofensiva — por exemplo com detalhes sobre o uso ucraniano do sistema de mísseis HIMARS que Washington e Kiev não tinham partilhado até ao momento.

Não é, para já, claro de que forma é que os planos foram parar à internet, sabendo-se apenas que vários canais russos pró-Kremlin têm difundido a sua existência na Rússia. Alguns analistas mostraram-se reticentes quanto ao conteúdo dos briefings, salientando que podem ter sido adulterados pela Rússia. “Quer estes documentos sejam verdadeiros quer não, as pessoas devem ter cuidado com tudo o que seja divulgado por fontes russas“, afirmou o investigador norte-americano Michael Kofman.

Ainda assim, partes substanciais dos documentos parecem mesmo ser verdadeiras, havendo quem considere que estes podem fornecer ao Kremlin informações importantes sobre assuntos que vão desde o calendário de entrega de armamento e munições, ao reforço dos números do exército ucraniano e outros detalhes.