Depois de um início de temporada francamente constrangedor, com derrotas contra o Brighton e o Brentford na sequência da novela com Cristiano Ronaldo, o Manchester United endireitou-se. Assentou arraiais na zona de apuramento para a Liga dos Campeões, somou vitórias consecutivas, eliminou o Barcelona na Liga Europa e conquistou o primeiro troféu em seis anos, a Taça da Liga. Até que foi a Anfield.

A pesada goleada sofrida frente ao Liverpool no início de março trouxe ondas de choque — tanto desportivamente como a nível interno, já que a equipa demonstrou um total descontrolo a partir do momento em que o resultado começou a avolumar-se. Depois da visita a Anfield, o Manchester United empatou com o Southampton e perdeu com o Newcastle, voltando às vitórias na Premier League apenas a meio da semana e com um triunfo magro frente ao Brentford. Este sábado, em Old Trafford, era preciso derrotar o Everton para começar a construir uma nova série positiva.

