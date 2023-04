“É frequente Sua Santidade provocar as pessoas que conhece, de uma forma brincalhona e inocente, mesmo quando está em público e diante de câmaras”. O comunicado oficial emitido na segunda-feira procurava colocar termo à mais recente polémica a envolver o Dalai Lama, tornando público um pedido de desculpas por o líder tibetano ter pedido a um menino para lhe “chupar a língua”. Um texto que, como será possível perceber com a leitura deste texto, podia ter sido utilizado várias vezes. Tantas quanto aquelas em que o maior ícone da religião budista, agora com 87 anos, se teve que justificar por comportamentos considerados erráticos ou polémicos.

“Chupa a minha língua”

No início desta semana, o líder budista viu-se obrigado a desculpa publicamente depois de ter circulado nas redes sociais um vídeo onde se vê o Dalai Lama a pedir a um rapaz para lhe chupar a língua. Uma fonte oficial garantiu que tudo não passou de “uma brincadeira inocente”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.