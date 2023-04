Alexandra Carvalho vai ser a nova presidente da Transtejo/Soflusa, depois de Marina Ferreira ter apresentado a demissão após um decisão do Tribunal de Contas que chumbou um contrato que a empresa pretendia fazer.

Os ministérios do Ambiente e da Ação Climática e das Finanças propuseram o nome de Alexandra Carvalho para a presidência da empresa de transporte fluvial, tendo já recebido parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap), anunciam em comunicado as duas tutelas.

Também já foi nomeado o novo administrador financeiro da empresa. Alexandre Santos ocupará essa função. Os gestores devem iniciar funções a 13 de abril. “O terceiro elemento do conselho de administração da empresa será indicado em breve”, acrescentam os ministérios.

Ambos os gestores têm cargos públicos. Alexandra Carvalho foi secretária-geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, para o qual foi nomeada a 27 de junho de 2018 (e que ocupava, em regime de substituição, desde 2014). Foi diretora do Fundo Ambiental e antes diretora do departamento de relações internacionais do então Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. Em 2007 e em 2021, coordenou a participação do Ministério na Presidência Portuguesa da União Europeia.

Já Alexandre Santos esteve entre 2019 e 2022 na administração do Organismo de Produção Artística, empresa pública que gere o Teatro Nacional de São Carlos. Saiu no ano passado, com a nomeação de novos gestores. Antes de entrar nesta área da cultura esteve, entre 2013 a 2019, na administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), organismo tutelado pelo Ministério do Ambiente.

(Data de entrada em funções corrigida. Será a 13 de abril e não 13 de maio)