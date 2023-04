Connor Sturgeon chegou ao Old National Bank, na baixa da cidade de Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, em 2018, ainda era estudante universitário. Fez três estágios durante três verões. Em 2021, um ano depois de ter terminado o mestrado de Finanças Públicas na Universidade do Alabama, o jovem entra na instituição bancária com um cargo na parte comercial. Em abril de 2022, torna-se analista bancário na mesma empresa.

No entanto, o percurso profissional no Old National Bank acabaria nos próximos dias — Connor Sturgeon foi informado pela administração do banco de que seria despedido, informa a CNN internacional. Por agora, não se sabem os motivos. Uma das suas colegas de trabalho, Rebecca Buchheit-Sims, indicou ao mesmo canal de televisão que não tinha conhecimento de quaisquer ameaças feitas pelo jovem, que era descrito como tendo uma “personalidade monótona”. “O seu temperamento era bastante discreto. Nunca vi o miúdo a ficar zangado ou chateado sobre nada em público. Era relaxado. Mas extremamente inteligente.”

Os amigos, colegas de trabalho e familiares estavam longe de imaginar o que ia ocorrer esta segunda-feira. Munido com uma espingarda, Connor Sturgeon entrou no local de trabalho às 08h38 (mais cinco horas em Lisboa) e disparou, pelo menos, contra 12 pessoas. Quatro acabaram por morrer e oito ficaram feridos. A polícia, que chegou ao banco pouco minutos depois do início do ataque, atirou contra o jovem de 23 anos, que acabou por morrer.

Antes de levar a cabo o ataque, Connor Sturgeon deixou uma nota – que ainda não foi tornada pública – aos pais e a um amigo a explicar o que o levou a cometer este ato. “É um choque total. Era realmente um bom miúdo que vinha de uma boa família”, confessou um antigo colega de turma. “Não faz sentido. Eu ainda não consigo acreditar”, sublinhou, em declarações à CNN internacional.

Nos momentos antes, nas redes sociais, o jovem de 23 anos publicou várias stories na sua conta pessoal do Instagram. Na última publicação, lia-se: “Eles não vão ouvir as palavras ou protestos. Vamos ver se eles veem isto”.

