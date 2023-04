Quinta-feira será um dia decisivo para o agente de autoridade. Um juiz espanhol vai ouvir o seu depoimento, depois de já ter ouvido o da queixosa nesta quarta-feira — que o acusa de abuso sexual — e o do fotógrafo da agência Efe que captou o momento em imagem. O ano passado, durante um protesto de ativistas feministas da Femen, o agente em causa agarrou uma das mulheres, despida da cintura para cima, pelo peito. Agora, corre o risco de ser julgado pelo crime de abuso sexual.

O magistrado considerou que os fatos “apresentam características que sugerem a possível existência de crime”.

As ativistas da Femen costumam despir a parte de cima da roupa nos seus protestos, mas nunca tinham passado por uma situação idêntica. “É a primeira vez na história do Femen Espanha que uma ativista apresenta uma queixa contra um agente por abuso sexual durante a detenção”, argumentou a advogada do grupo, citada pelo jornal espanhol El Pais.

“Es la primera vez en la historia de Femen España que una activista interpone una querella contra un funcionario policial por abusos sexuales durante la detención”. El agente cogió a M. A. M. por detrás, “apretándole sus senos con ambas manos” https://t.co/eKpegxzU0q — EL PAÍS (@el_pais) April 12, 2023

“Nunca tinham sofrido abusos durante as prisões nos múltiplos atos que protagonizaram, o último às portas do Senado”, acrescentou a advogada Endika Zulueta. Segundo a denúncia, o agente agarrou a ativista por trás, “apertando-lhe os seios com as duas mãos, o que obviamente foi desnecessário para a detenção”.