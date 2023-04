Depois de ter surgido, no início do ano, no Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, o ID.7 vai reaparecer já no próximo dia 17 de Abril, deixando cair por completo a camuflagem e esperando-se que sejam revelados mais detalhes técnicos acerca desta berlina inspirada no concept ID. Aero, que vai passar a ser o topo de gama eléctrico da Volkswagen, com uma reconhecida importância para a marca alemã nos três principais mercados mundiais – Estados Unidos, Europa e China.

No CES, a Volkswagen prometeu 700 km de autonomia entre recargas, muito espaço a bordo e tecnologia de ponta em matéria de infoentretenimento e ajudas à condução. Agora que se aproxima a data escolhida para a revelação mundial do ID.7, essa promessa é renovada. “Os nossos clientes vão receber um verdadeiro pacote premium com o primeiro modelo topo de gama totalmente eléctrico da Volkswagen”, afirmou Imelda Labbé, membro do Conselho de Administração de Vendas, Marketing e Pós-venda da Volkswagen.

Com 4,94 metros de comprimento, praticamente o mesmo de um Mercedes EQE, o ID.7 será a maior berlina da VW a recorrer à plataforma MEB, sendo que posteriormente passará também a ser proposto numa carroçaria mais versátil. E essa carrinha vai conviver com a nova Passat Variant, com motores de combustão, conforme a própria marca já confirmou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ID.7 que ficaremos a conhecer na sua versão definitiva já na próxima segunda-feira, numa revelação em simultâneo na Europa, China e América do Norte, será o terceiro membro da gama ID. a ser apresentado este ano, depois da renovação do ID.3 e da revelação do ID.2all. Mas se este último só vai chegar ao mercado em 2025, por menos de 25.000€, o topo de gama ID.7 deverá começar a ser comercializado já no segundo trimestre, com a chegada das primeiras unidades ao mercado português a estarem previstas para o último trimestre de 2023, tal como já aqui antecipámos. Preços ainda não há, mas a título indicativo podemos avançar que a versão de entrada, em Espanha, vai arrancar abaixo dos 60.000€.

Alguns detalhes do interior do ID.7 9 fotos

A nova limusina eléctrica da Volkswagen vai ser produzida na China, para o mercado local, e em Emden para os mercados europeu e norte-americano. Só na fábrica alemã, a marca investiu para cima de 1000 milhões de euros. Ao que tudo indica, da linha começarão por sair as versões com tracção traseira, equipadas com um novo motor eléctrico de 210 kW/286 cv. Além de mais potente que os 204 cv até aqui oferecidos nos diferentes ID, a nova motorização será, segundo a Volkswagen, mais eficiente. Daí que se aponte para perto de 700 km de autonomia em WLTP, com a bateria de maior capacidade. E a diferença entre acumuladores não será grande: a bateria menor terá 82 kWh de capacidade bruta (77kWh utilizáveis) e a maior 91 kWh (85 kWh úteis). Ao que tudo indica, a primeira lidará com potências de até 170 kW em corrente contínua (DC) e a segunda, provavelmente a ser lançada mais tarde, aceitará um máximo de 200 kW em DC.

No interior conte com muito espaço, ou não tivesse o ID mais 16,5 cm entre eixos que o Passat a combustão. Garantido está ainda um novo ecrã central de 15 polegadas e um head-up display de série. Quanto aos materiais e à qualidade destes, teremos de esperar para ver (live stream neste link). Mas já faltou mais para desvendar estes e outros detalhes do terceiro ID. a ser revelado em 2023. Até 2026, juntam-se à família mais sete nove eléctricos.