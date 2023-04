Os heróis são construídos tendo em conta a perspetiva temporal. Nos 90 minutos de futebol em Old Trafford, o protagonismo de cada um foi curto, sendo o regozijo partilhado por muita gente ou não tivesse o Manchester United deixado escapar uma vantagem de 2-0. Quando das palmas dos adeptos ingleses se ouvia “vitória”, eis que o Sevilha fez um verdadeiro Olé aos red devils.

Marcel Sabitzer não é um dos 13 nomes da lista de jogadores dispensáveis para Erik ten Hag divulgada pelo DailyMail, onde constam os nomes de Anthony Elanga, Eric Bailly, Alex Telles, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Donny Van de Beek, Brandon Williams, Anthony Facundo Pellistri, Amad Diallo, Victor Lindelöf, Phil Jones e Scott McTominay. No entanto, até notícias em contrário, o austríaco vai voltar ao Bayern Munique, clube que o emprestou ao Manchester United sem opção de compra, no final da época. Ainda que as relações contratuais assim o indiquem, as indicações que o jogador vai dando indicam o contrário.

“As coisas estão a correr bem no Manchester United. Erik ten Hag confia em mim. Até ao verão, quero dar tudo aqui”, disse Sabitzer esta semana à Bild. “O Manchester United foi claro em dizer que o meu empréstimo era um projeto até ao verão, depois, vamos ver”, deixando a possibilidade de ficar em Inglaterra.

