O Presidente Joe Biden confundiu a equipa de râguebi da Nova Zelândia, os “All Black”, com a força militar britânica “Black and Tans”, que aterrorizou a Irlanda no início do século XX. O discurso realizado pelo líder norte-americano foi realizado durante uma visita de três dias à Irlanda.

De acordo com o The Telegraph, tudo aconreceu na quarta-feira quando o Presidente dos Estados Unidos da América se encontrava no pub Windsor, em Dundalk, para prestar tributo ao seu primo distante, Rob Kearney, um jogador internacional irlandês que em 2016 derrotou os All Blacks da Nova Zelândia.

Veem esta gravata que tenho com um trevo?”, começou por dizer o chefe de Estado, antes de cometer o erro discursivo. “Foi-me dado por um destes senhores aqui. Ele foi um grande jogador de râguebi e derrotou os Black and Tans.”

Rob Kearney deu a gravata a Joe Biden em 2016, depois de a seleção irlandesa ter derrotado os neozelandeses no estádio Soldier Field, em Chicago. Na quinta-feira, segundo o The Guardian, a Casa Branca publicou o discurso de Biden no pub Windsor, já com a correção do nome da equipa de râguebi. A visita de Joe Biden tinha uma previsão de três dias na ilha da Irlanda.

Entre 1919 e 1921, a Irlanda atravessou uma guerra civil pela independência. Os rebeldes irlandeses lutaram contra os Black and Tans, uma força militar britânica assim apelidada pelas cores dos seus uniformes. Esta força militar ganhou a reputação de ser extremamente violenta e de atuar com vingança em civis irlandeses.