Há uma história que ficou para sempre entre Pep Guardiola, Karl-Heinz Rummenigge e o Bayern, quando em novembro de 2015 o técnico espanhol recusou num jantar em Munique renovar o contrato que terminava no verão seguinte e todos os protagonistas acabaram em lágrimas com a decisão. Apesar de ter como grande objetivo aquilo que nunca ganhou pelos bávaros, a Liga dos Campeões, havia a perceção em termos internos que a forma como o clube e a equipa passaram a ser olhados pelo futebol que jogavam naquele tempo. Como resumia o El País, essas equipas entre 2013 e 2016 quebraram o paradigma de que não era possível juntar a estética à eficácia. Só mais tarde, com Hansi Flick, se voltou a falar assim do Bayern. E, de certa forma, com o próprio Julian Nagelsmann, que ainda hoje não consegue dissociar as duas ideias. No entanto, chegados a 2023, uma década depois do início da passagem de Guardiola pela Allianz Arena, tudo mudou.

