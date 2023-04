O Ministério da Justiça diz que vai contactar o Conselho Superior da Magistratura (CSM) e o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para “que sejam por estes indicados novos candidatos” ao cargo de procurador europeu, lê-se no comunicado enviado ao Observador.

Esta é a saída escolhida pela ministra Catarina Sarmento e Castro para o problema criado com as desistências à última da hora do juiz desembargador José António Rodrigues Cunha e pelo juiz Ivo Rosa.

Como o Observador avançou, e de acordo com um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, o concurso para a escolha dos candidatos nacionais está em situação ilegal, face à imposição de um mínimo de três candidatos para serem apreciados pela Assembleia da República.

A ministra Catarina Sarmento e Castro reitera, no seu comunicado, que a lei impõe a competência exclusiva ao “CSM e ao CSMP” para “proceder à seleção e indicar ao Governo os candidatos ao exercício das funções de Procurador Europeu nacional”, logo é aos órgãos de gestão da magistratura judicial e do MP “indicar os candidatos que serão apresentados pelo Governo à Assembleia da República para audição”.

Só após a apreciação parlamentar, que é meramente consultiva e não permite qualquer espécie de veto aos candidatos, é que o Governo remete ao Conselho da União Europeia uma short list de candidatos nacionais para uma avaliação junto de um painel de especialistas e para uma decisão final.

Recorde-se que, tal como o Observador noticiou, o desembargador José António Rodrigues Cunha desistiu da sua candidatura na passada sexta-feira e esta manhã, apenas a duas horas da sua audição na Comissão de Assuntos Europeus, o juiz Ivo Rosa apresentou igualmente a sua desistência.

O deputado Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, tinha criticado abertamente na noite de 3.ª feira as condições de Ivo Rosa para ser candidato por ter dois processos disciplinares pendentes no CSM.