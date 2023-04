O deputado socialista Paulo Pisco protestou, em carta aberta enviada à embaixadora de França em Lisboa, Hélène Farnaud-Defromont, contra a “agressão racista” sofrida recentemente por um presidente da câmara francês de origem portuguesa.

A carta aberta, a que a agência Lusa teve acesso, denuncia a “agressão racista” que Frédéric Augis, presidente da Tours Metrópole Val de Loire, dirigiu a 4 de abril contra Cédric de Oliveira, presidente da Câmara de Fondettes, comuna francesa na região administrativa do Centro.

“Foi um mau exemplo e um ato de violência gratuita que não deve ter lugar nas nossas sociedades, que cada vez mais caem num extremismo tão nocivo para a democracia e para os valores republicanos que partilhamos“, escreveu Paulo Pisco na carta aberta.

O deputado considerou que “as afirmações racistas” proferidas representam “uma ofensa, não somente a Cédric de Oliveira, mas também aos que lhe são próximos, aos seus amigos, a todos os franceses de origem portuguesa, a todos os portugueses, estejam na França ou espalhados pelo mundo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não entendo como entre portugueses e franceses, entre os seres humanos no geral, se possam dirigir afirmações racistas e xenófobas gratuitas como as que foram feitas por Frédéric Augis. Na qualidade de representante dos portugueses no estrangeiro, enquanto ser humano, eu próprio sinto-me ofendido”, acrescentou.

Paulo Pisco salientou que a “amizade entre Portugal e a França é indestrutível mas, apesar das desculpas do senhor Augis o mal está feito e a ferida está aberta, infelizmente correndo o risco de se repetir”.

O deputado deu conhecimento da carta aberta ao presidente do partido Os Republicanos (LR, na sigla em francês), Eric Ciotti, ao presidente do grupo parlamentar daquela formação partidária, Olivier Marleix, e à presidente do Grupo de Amizade França-Portugal, no parlamento francês, Christine Pires Beaune.