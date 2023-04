O Rei Carlos III e a rainha-consorte estiveram esta quarta-feira na M&S Bank Arena, em Liverpool, para inaugurar o palco onde vai decorrer o Festival Eurovisão da Canção de 2023, que vai decorrer entre os dias 9 e 13 de maio, poucos dias depois da cerimónia de coroação do monarca.

Durante a visita, Carlos e Camilla estiveram reunidos com Mae Muller, a concorrente que vai representar o Reino Unido com a canção “I Wrote a Song”, e conversaram sobre as expectativas para os resultados deste ano. “Boa sorte, vou assistir com grande interesse, a encorajá-la”, disse o monarca, citado pelo Daily Mail. “Obrigada”, riu-se Muller. “Sem pressão. Não teremos pontos nulos este ano”, acrescentou, numa referência às prestações britânicas no concurso em anos recentes. “Sem pontos nulos”, concordou Camilla.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de uma contagem decrescente lançada pelo diretor da Eurovisão, Martin Green, o Rei e a rainha-consorte carregaram no botão que revelou as cores oficiais do palco, num espetáculo de luz que terminou com o emblema oficial da coroação, em homenagem ao casal real.

A 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção de 2023 vai decorrer na cidade anfitriã de Liverpool, escolhida pela União Europeia de Radiodifusão (EBU) após um processo de candidatura. A Ucrânia, vencedora da última edição, não pode acolher o concurso devido à situação de guerra.

Mimicat é a representante de Portugal na primeira semifinal do concurso, que vai acontecer a 9 de maio. A artista ganhou o Festival da Canção com o tema “Ai Coração”, que escreveu há quase 10 anos quando estava a lançar o seu primeiro álbum. Foi a primeira vez que uma livre submissão ganhou o concurso de música.