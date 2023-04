Um homem português é considerado o principal suspeito da morte de um empresário na Albânia. O crime ocorreu no dia 19 de abril num café em Shengjin e o possível culpado terá fugido de mota.

De acordo com as autoridades locais, o homem identificado como Rúben Saraiva , em conluio com outras cinco pessoas — três homens e uma mulher de nacionalidade britânica e um homem albanês –, terá sido o autor dos tiros contra Ardian Nikulaj, disparados no bar que pertencia ao próprio empresário albanês. Saraiva terá sido detido no passado por posse de arma sem licença, contrabando e falsificação de documentos. Além de Rúben, foram emitidos, segundo a TV Klan, mandatos de detenção para Harry Simson, Thomas Mithan, Steven Hunt, Edmond Haxhia e Harriet Bridgeman.

Num vídeo gravado por uma câmara de vigilância que chegou às redes sociais, é possível ver a vítima, de 51 anos, sentar-se numa das mesas a beber o seu café, quando o suspeito entra no estabelecimento e dispara sete tiros contra Nikulaj. O homem que as autoridades acreditam ser Rúben Saraiva entrou no café utilizando um capacete de mota, uma máscara cirúrgica e um colete refletor.

O chefe da polícia da Albânia, Muhamet Rrumbullaku, afirmou aos jornalistas, na quarta-feira, que “um grupo de investigação especial foi montado com o objetivo de documentar e identificar o autor do crime”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foram encontrados invólucros de munição, armas de fogo, telemóveis e outras provas biológicas”, explicou o chefe da polícia, citado pelo jornal albanês SOT. Muhamet Rrumbullaku explicou ainda que homicídio terá sido premeditado e realizado por “um grupo criminoso estruturado”.

As autoridades acreditam que Rúben Saraiva terá abandonado o país pela fronteira com a Macedónia do Norte — terão encontrado a mota utilizada pelo português durante o crime junto ao apartamento de Edmond Haxhia.

Segundo o jornal Albanian Daily News, Ardian Nikulaj foi candidato a deputado pelo Partido Social Democrata em 2021 e seria um dos candidatos à Assembleia Municipal nas eleições que ocorrerão no dia 14 de maio.