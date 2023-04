As últimas semanas do Manchester United têm sido uma verdadeira montanha-russa: uma vitória importante em Nottingham, a eliminação da Liga Europa, o apuramento para a final da Taça de Inglaterra e o empate com o Tottenham em Londres. Este domingo, em Old Trafford, precisava de vencer o Aston Villa para permanecer no encalço do Newcastle e manter o objetivo de terminar no terceiro lugar da Premier League.

Do outro lado, porém, estava uma equipa orientada por Unai Emery que não perdia desde o fim de fevereiro e que só ficava atrás de Arsenal e Manchester City na segunda volta, tendo saltado para o 6.º lugar da classificação com os mesmos pontos do Tottenham e à frente do Liverpool. Bruno Fernandes era titular nos red devils, apesar de a comunicação social inglesa ter garantido ao longo da semana que o internacional português estava limitado fisicamente até contra os spurs na quinta-feira — algo que Erik ten Hag explicou no rescaldo da partida.

“Foi resiliente e deixo um grande elogio ao Bruno. Ele não queria mesmo perder este jogo e fez tudo o que podia para estar apto. Acho que é o exemplo daquilo que é preciso sofrer, daquilo que é preciso sacrificar quando queremos jogar ao mais alto nível, quando queremos alcançar alguma coisa. Voltou a mostrar o grande capitão que é. A forma como assumiu a responsabilidade, mesmo não estando a 100%. Mas cumpriu. Foi importante neste jogo e espero que os restantes jogadores possam vê-lo como uma inspiração e fazer o mesmo”, disse o treinador neerlandês, sublinhando a forma como olha para Bruno Fernandes.

Diogo Dalot também começava de início este domingo, assim como Sabitzer e Eriksen no apoio a Rashford, e Luke Shaw fazia companhia a Lindelöf no centro da defesa — uma escolha que diz muito, já que Harry Maguire estava sentado no banco de suplentes. O único golo do jogo apareceu já na reta final da primeira parte, com Casemiro a ganhar uma bola nas alturas, Rashford a sair em velocidade para rematar cruzado e a defesa incompleta de Emi Martínez a dar origem à recarga letal de Bruno Fernandes (39′).

O Manchester United voltou às vitórias na Premier League na antecâmara da complexa deslocação a Brighton, já na quinta-feira, e está agora a dois pontos do terceiro lugar do Newcastle — mas tem menos um jogo, ou seja, só depende de si mesmo para ultrapassar os magpies e agarrar o pódio da liga inglesa. E tudo graças a Bruno. O “exemplo”, o “grande capitão” e a “inspiração”.