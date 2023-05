Adolfo Mesquita Nunes subiu a vice-presidente do Conselho de Administração da Galp, mantendo-se com funções não executivos, as quais já exerce há quatro anos, segundo comunicado à CMVM, citado pelo Expresso. O advogado foi reconduzido como administrador não executivo, mas assume a vice-presidência, um lugar abaixo de Paula Amorim (que se mantém como presidente não executiva da empresa), segundo aprovação na assembleia geral desta quarta-feira, 3 de maio.

O seu novo estatuto foi anunciado no comunicado da Galp enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Paula Amorim mantém-se como presidente do conselho de administração, com dois vice-presidentes: Adolfo Mesquita Nunes e Filipe Silva (que é vice-chairman por inerência à sua função de presidente executivo – CEO), função que assumiu a 1 de janeiro deste ano com a saída de Andy Brown.

Além de Filipe Silva, como CEO, a comissão executiva renovada da Galp conta agora com Maria João Carioca como administradora financeira, vinda da CGD, e entram também neste órgão social João Diogo Silva, Rodrigo Vilanova e Ronald Doesburg. Georgios Papadimitriou fica à frente do negócio das renováveis. Este último já fazia parte da comissão executiva.

No conselho de administração, com funções não executivas, acompanham Paula Amorim e Adolfo Mesquita Nunes, os gestores Diogo Tavares, Cristina Fonseca, Rui Paulo Gonçalves, Javier Cavada, Jorge Seabra, Cláudia Almeida e Silva, Francisco Teixeira Rêgo, Ana Lúcia Zambelli, Fedra Ribeiro, Carlos Pinto e Marta Amorim (irmã de Paula Amorim).

Adolfo Mesquita Nunes é ex-dirigente do CDS-PP e integrou o XIX Governo Constitucional como secretário de Estado do Turismo. É advogado, sócio do escritório Gama Glória desde 2016, e professor assistente na Nova School of Business and Economics. Vai exercer as suas novas funções até 2026, data em que termina o mandato dos órgãos eleitos na assembleia geral que decorreu quarta-feira.